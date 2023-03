Tornado enorme devasta Little Rock: catastrofe nel cuore dell’Arkansas | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo più estremo continua a flagellare gli Stati Uniti d’America: un grosso tornado ha colpito la città di Little Rock, centro esatto dell’Arkansas, in una zona densamente abitata. Il National Weather Service aveva lanciato l’allarme che coinvolgeva un’area con 350 mila residenti, considerati “in pericolo“. La tempesta ha già colpito Little Rock e la vicina Benton scoperchiando decine di abitazioni e capovolgendo veicoli.

Il tornado è “grande e distruttivo” e le prime immagini dei danni mostrano scenari drammatici, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. I passeggeri e i dipendenti dell’aeroporto del Clinton National Airport di Little Rock si sono rifugiati nei bagni e gli è stato ordinato di rimanere lì fino alla fine dell’emergenza. Oltre 100 mila persone hanno subito un blackout elettrico provocato dalla distruzione delle linee elettriche in Arkansas nel vicino Oklahoma.

Massicce tempeste in arrivo su almeno 15 stati nel Midwest e nel sud degli Stati Uniti venerdì hanno spinto i meteorologi a prepararsi a condizioni meteorologiche pericolose, compresi i tornado, affermando che le condizioni sono simili a quelle di una settimana fa che ha scatenato un devastante tornado che ha ucciso almeno 25 persone in Mississippi. Più di 85 milioni di persone erano sotto avvisi meteorologici venerdì poiché il Centro di previsione delle tempeste del National Weather Service ha previsto uno scoppio insolitamente grande di temporali con il potenziale per causare grandine, raffiche di vento dannose e forti tornado che potrebbero spostarsi per lunghe distanze sul terreno. L’area a maggior rischio di tempeste venerdì segue un ampio tratto del fiume Mississippi dal Wisconsin fino al Mississippi, con rari avvisi di alto rischio incentrati su Memphis; e tra Davenport, Iowa e Quincy, Illinois e le aree circostanti. I meteorologi hanno emesso controlli sui tornado su entrambe le regioni ad alto rischio fino a venerdì sera, con il servizio meteorologico che si aspetta numerosi tornado e lo definisce una “situazione particolarmente pericolosa“.