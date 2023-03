Raro tornado si abbatte su sobborgo di Los Angeles, paura e danni | VIDEO

MeteoWeb

Un raro tornado si è abbattuto nelle scorse ore su un sobborgo di Los Angeles, strappando i tetti da diversi edifici, ferendo una persona. Il National Weather Service ha inviato squadre per valutare i danni a Montebello e in seguito ha confermato che un tornado aveva toccato terra intorno alle 11:20 ora locale. Il NWS ha successivamente affermato che il tornado era un EF1, con venti da 138 km/h a 177 km/h. Ciò significa che si è trattato del tornado più forte a colpire l’area metropolitana di Los Angeles dal marzo 1983, ha sottolineato il NWS. “Non è sicuramente qualcosa di comune per la regione,” ha affermato la meteorologa Rose Schoenfeld.

Una persona è rimasta ferita ed è stata portata in un ospedale di Montebello, ha confermato Alex Gillman, portavoce della città.

Il servizio meteorologico ha inviato squadre di valutazione anche nella città di Carpinteria, nella contea di Santa Barbara, dove ha confermato che un tornado ha colpito la zona martedì, con raffiche fino a 120 km/h che hanno danneggiato circa 25 edifici. E’ stato classificato come EF0, relativamente debole, con venti da 105 km/h a 129 km/h.

La tempesta che ha colpito la California è in attenuazione da Nord a Sud mentre si spinge verso l’interno attraverso il Sud/Ovest, la regione dei Four Corners e le Montagne Rocciose centrali e meridionali, ha riferito il National Weather Service.

Cinque decessi sono stati attribuiti alla tempesta. Nella comunità della Bay Area di Portola Valley, un uomo alla guida di un camion è morto quando un albero è caduto sul veicolo. Nella comunità di Rossmoor, un conducente è rimasto ferito e un passeggero è morto dopo che un grande albero è caduto su un’auto. Due persone sono morte anche allo Zuckerberg San Francisco General Hospital mentre ricevevano cure per le ferite subite in diversi incidenti legati alla tempesta.

Il National Weather Service ha spiegato che la tempesta di martedì era un sistema di bassa pressione del Pacifico che ha interagito con il 12° fiume atmosferico della California dalla fine di dicembre.

