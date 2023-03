Tornado sconvolge Mississippi e Alabama, interi quartieri rasi al suolo: morti, devastazione e danni “strazianti” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

I soccorritori hanno lavorato senza sosta per cercare sopravvissuti e aiutare centinaia di persone rimaste senza casa dopo che un potente tornado ha seguito un percorso devastante attraverso il Mississippi, uccidendo almeno 25 persone, ferendone dozzine e radendo al suolo interi quartieri. Un’altra vittima è stata confermata in Alabama. Il tornado ha devastato la città di Rolling Fork, nel delta del Mississippi, riducendo le case a cumuli di macerie e ribaltando le auto.

La Mississippi Emergency Management Agency ha annunciato nel tardo pomeriggio di ieri ora locale che il bilancio delle vittime era salito a 25 e che dozzine di persone sono rimaste ferite. Sono state ritrovate 4 persone precedentemente dichiarate disperse. Altre parti del Profondo Sud stanno facendo la conta dei danni causati da altri sospetti tornado. Un uomo è morto nella contea di Morgan, in Alabama, secondo quanto confermato dalle autorità locali.

Il governatore del Mississippi Tate Reeves ha dichiarato lo stato di emergenza e ha promesso aiuti per la ricostruzione. Anche il presidente Joe Biden ha promesso aiuti federali, descrivendo i danni come “strazianti“.

I danni a Rolling Fork sono stati così diffuso che anche diversi cacciatori di tempeste hanno chiesto aiuto per a ricerca e soccorso. Altri hanno abbandonato l’inseguimento per portare i feriti in ospedale. Non ha aiutato il fatto che l’ospedale della comunità sul lato Ovest della città sia stato danneggiato, costringendo i pazienti a essere trasferiti. Sono state persino tagliate le linee del gas in città per proteggere i residenti e i soccorritori.

Il percorso di distruzione del tornado in Mississippi e Alabama

Le informazioni preliminari basate sulle stime dei rapporti sulle tempeste e sui dati radar indicano che il tornado è rimasto a terra per più di un’ora e ha percorso almeno 274 km, ha affermato Lance Perrilloux, meteorologo del National Weather Service di Jackson, Mississippi. Il percorso di distruzione dovrebbe essere iniziato appena a Sud/Ovest di Rolling Fork prima di proseguire a Nord/Est verso le comunità rurali di Midnight e Silver City, per poi spostarsi verso Tchula, Black Hawk e Winona e l’Alabama centro-settentrionale.

Royce Steed, il responsabile dell’emergenza nella contea di Humphreys, dove si trova Silver City, ha paragonato il danno all’uragano Katrina nel 2005. “È una devastazione quasi completa“, ha affermato. “Questa piccola città è più o meno cancellata dalla mappa“.

Tornado devasta il Mississippi, situazione drammatica a Rolling Fork

Tornado attraversa il Mississippi, vittime e gravi danni