Colossale tornado emerge sul Sole, “mai visto niente di simile”

MeteoWeb

Per gran parte della scorsa settimana, gli astronomi hanno osservato un colossale “tornado solare” danzare vicino al Polo Nord della nostra stella. Apollo Lasky di Naperville (Illinois, USA) ha realizzato il filmato di seguito utilizzando le immagini del Solar Dynamics Observatory della NASA. “Non ho mai visto niente di simile in tutti i miei anni passati a osservare il Sole,” ha affermato. “Era attorcigliato ed è cresciuto senza sosta per 3 giorni“.

A differenza dei tornado sulla Terra, che sono modellati dal vento, i tornado sul Sole sono controllati dal magnetismo.

I campi magnetici solari si attorcigliano in una spirale, trascinando con sé nubi di plasma. Questo tornado alla fine si è sovraccaricato. Il 18 marzo ha lanciato nello Spazio una nube di gas magnetizzato: i resti si stanno allontanando dal Polo Nord del Sole e non colpiranno la Terra, secondo quanto riporta il sito specializzato SpaceWeather.com.