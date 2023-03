Tragedia in Alto Adige: una valanga travolge una coppia di escursionisti

MeteoWeb

Una coppia è stata travolta da una valanga in Località Sasso Nero, a quota 1700 metri, in Valle Aurina, in Alto Adige. Il cinquantunenne italiano e sua moglie residenti a Cavallino Tre Ponti sono entrambi morti durante un’escursione con le ciaspole ieri, sabato 25 marzo. Il proprietario dell’albergo dove stavano soggiornando, non vedendoli di ritorno dopo la gita, ha dato l’allarme. E infatti, entrambi i corpi sono stati trovati questa mattina dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Le operazioni hanno visto partecipare anche l’elicottero d’emergenza Pelikan e 2 carabinieri.