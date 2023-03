Traghetto si incaglia a isola di Gorgona, nessun ferito

MeteoWeb

Intervento di soccorso in mare sulla spiaggia dell’isola di Gorgona (Livorno) dove i vigili del fuoco sono accorsi intorno alle 17 su richiesta della guardia costiera per dare assistenza ad una imbarcazione-traghetto che si è incagliata. Al momento i passeggeri risultano illesi. Attualmente, spiegano i vigili del fuoco, il traghetto è riuscito a disincagliarsi senza alcun danno allo scafo ma con un motore in avaria e sta navigando verso Livorno scortato da natanti della capitaneria di porto. Da Livorno i vigili del fuoco hanno fatto intervenire specialisti nautici e tre sommozzatori.