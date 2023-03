Transizione energetica verso le rinnovabili in Europa, milioni di cittadini coinvolti

MeteoWeb

Secondo un’analisi pubblicata su Scientific Reports, più di due milioni di cittadini di 30 Paesi europei sono stati coinvolti in migliaia di progetti e iniziative nell’ambito degli sforzi per la transizione alle energie rinnovabili. Con investimenti compresi tra 6,2 e 11,3 miliardi di euro, questi risultati evidenziano l’importante ruolo dell’azione collettiva nella decarbonizzazione dell’Europa.

Il sistema energetico europeo sta vivendo una transizione significativa verso le energie rinnovabili e la decarbonizzazione. Tuttavia, il contributo degli sforzi dei cittadini, come le cooperative energetiche, in questo ambito è in gran parte sconosciuto.

Iniziative energetiche dei cittadini

Gli studiosi hanno quantificato il contributo delle iniziative energetiche guidate dai cittadini alla transizione verso un’energia a basse emissioni di carbonio in 30 Paesi europei tra il 2000 e il 2021. E’ stato valutato il numero di iniziative, le persone coinvolte, i progetti energetici specifici, gli impianti di energia rinnovabile installati e i fondi totali investiti.

In questo periodo di tempo sono state registrate 10.540 iniziative guidate dai cittadini, tra cui una comunità di energia rinnovabile a Borutta, in Italia, e una comunità di eco villaggi in Svezia.

All’interno di queste iniziative, sono stati intrapresi 22.830 progetti specifici, come l’installazione di turbine eoliche e pannelli solari sugli edifici locali e la promozione di cambiamenti comportamentali e azioni per il clima all’interno delle comunità. Gli autori stimano che 2.010.600 persone abbiano partecipato collettivamente a queste attività.

Impianti rinnovabili, gli investimenti

Inoltre, secondo gli autori sono stati investiti tra i 6,2 e gli 11,3 miliardi di euro in attività energetiche guidate dai cittadini. Ciò equivale a un investimento fino a 5.700 euro per individuo. Gli impianti rinnovabili installati avevano una capacità compresa tra 7,2 e 9,9 gigawatt. Impianti che hanno prodotto tra 8.500 e 11.700 kiloWattora all’anno per ogni persona coinvolta nelle iniziative.

Ciò copre approssimativamente il fabbisogno di elettricità di una tipica famiglia europea. Secondo gli autori sono necessari più dati e di rendicontazione per sviluppare statistiche complete sul contributo degli sforzi dei cittadini alla transizione energetica in Europa.