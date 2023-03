Treno deraglia nel Deserto del Mojave, fuoriuscito minerale ferroso

MeteoWeb

Un treno merci che trasportava minerale ferroso è deragliato ieri in una zona remota del Deserto del Mojave, senza provocare feriti: lo hanno confermato le autorità locali. In dettaglio, ben 55 vagoni ferroviari carichi di minerale ferroso e due locomotive sono deragliate intorno alle 08:30 nella Mojave National Preserve, ha confermato il portavoce della Union Pacific Daryl Bjoraas all’Associated Press. “L’equipaggio non era in cabina al momento del deragliamento e c’era un movimento incontrollato del treno. Non ci sono stati feriti,” ha sottolineato Bjoraas, secondo cui il minerale di ferro, parte del processo di produzione dell’acciaio, è fuoriuscito dai vagoni ferroviari ma non è un materiale pericoloso. La causa del deragliamento è in fase di accertamento.

L’incidente è avvenuto vicino Kelso Depot, uno storico sito ferroviario creato all’inizio del 1900 in fondo a un ripido pendio a circa 250 km a Nord/Est di Los Angeles.