Treno deraglia nel North Dakota e perde sostanze chimiche | VIDEO

Un treno della Canadian Pacific è deragliato nelle zone rurali del North Dakota, nel nord degli USA, nella notte e ha versato materiali pericolosi, ma le autorità locali e le ferrovie hanno affermato che non vi è alcuna minaccia per la sicurezza pubblica. Non ci sono stati feriti e nessun incendio associato al deragliamento, avvenuto in una zona rurale fuori Wyndmere, una cittadina che si trova circa 97 chilometri a sud-ovest di Fargo.

Andy Cummings, portavoce di Canadian Pacific, ha affermato che 31 delle 70 carrozze del treno hanno lasciato i binari intorno alle 23:15 di domenica 26 marzo, e alcune delle carrozze hanno perso bitume liquido. Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato il deragliamento o esattamente quanto bitume liquido si sia rovesciato. Non ci sono corsi d’acqua vicino a dove è avvenuto il deragliamento. Gli esperti di materiali pericolosi della ferrovia stanno lavorando con i primi soccorritori locali per ripulire la fuoriuscita. Diverse strade della zona sono state chiuse.

Sicurezza ferroviaria sotto i riflettori negli USA

La sicurezza ferroviaria è stata sotto i riflettori a livello nazionale negli Stati Uniti sin dal grave deragliamento di un treno del Norfolk Southern vicino a East Palestine, nell’Ohio, avvenuto il mese scorso. Circa la metà della città, che conta circa 5.000 persone, vicino al confine con la Pennsylvania è stata evacuata dopo che le autorità hanno deciso di rilasciare e bruciare sostanze chimiche tossiche. I regolatori federali e i membri del Congresso hanno proposto riforme per le ferrovie per prevenire futuri deragliamenti.