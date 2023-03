Errore clamoroso sul Frecciarossa: la scritta per i 100 anni dell’Aeronautica è sbagliata

MeteoWeb

Un treno Frecciarossa con una grafica speciale per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare italiana. Peccato che una delle scritte contenga un refuso: al posto di aeronautica si legge “areonautica“. Un errore di stampa che quanto meno non si ripete per tutto il convoglio, ma solo su una carrozza. Non abbastanza per nascondere l’epic fail, perché la foto della scritta sbagliata ha iniziato a girare sui social network ed è arrivata anche al ministro della Difesa, Guido Crosetto. A chi gli ha chiesto di chi sia la responsabilità, il ministro ha risposto: “Suppongo Trenitalia. No comment”.

Sui social però c’è anche chi posta le foto di scritte corrette e chi citando la Treccani definisce l’errore «una variante pop». Altri si chiedono se le immagini che circolano siano reali.