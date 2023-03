Turismo spaziale: l’India sta realizzando un modulo, disponibile entro il 2030

MeteoWeb

L’Indian Space Research Organisation (ISRO) sta lavorando su un modulo per il turismo spaziale che sarà disponibile entro il 2030. I media locali riportano le dichiarazioni del presidente ISRO S Somnath: “Lavori in corso per il modulo turistico spaziale indiano, che è sia sicuro che riutilizzabile“. Definendo una timeline sul modulo, il presidente ha aggiunto che gli appassionati potranno fare un viaggio nello Spazio entro il 2030. Diversi media indiani hanno riportato che il costo stimato potrebbe essere di Rs 6 crore (circa 700mila dollari), citando affermazioni del presidente ISRO in merito (È probabile che il prezzo per biglietto sia di circa Rs 6 crore. Le persone che intraprenderanno il viaggio potranno anche definirsi astronauti“), tuttavia, S Somnath avrebbe in seguito smentito l’indicazione di tale somma.

In ogni caso, alti funzionari dell’ISRO hanno affermato che il lavoro relativo al modulo per il turismo spaziale del governo sta “guadagnando slancio“.

Non è stato chiarito se il modulo includerà viaggi spaziali suborbitali o viaggi spaziali orbitali, tuttavia, il prezzo di Rs 6 crore suggerisce che è probabile che il modulo includa viaggi nello Spazio suborbitale. I viaggi suborbitali generalmente comportano la permanenza di circa 15 minuti ai margini dello Spazio, sperimentando alcuni minuti in bassa gravità, prima di ritornare a Terra.