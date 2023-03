L’Ue invierà 5.700 pannelli solari all’Ucraina, von der Leyen: “per la sicurezza energetica”

MeteoWeb

“Ho promesso di lavorare con l’Ucraina sulle fonti di energia rinnovabili, importanti per la sua sicurezza energetica. Ora lo facciamo. Un primo lotto di 5.700 pannelli solari sarà presto inviato all’Ucraina. Grazie Kadri Simson per aver lavorato con l’industria su questo tema – sono sicuro che arriveranno altre donazioni“.

Lo annuncia in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Simson, l’ad di Enel Francesco Starace, e il Ministro dell’Energia ucraino German Galushchenko si sono incontrati oggi in formato ibrido per accogliere l’impegno di Enel a donare all’Ucraina i pannelli.