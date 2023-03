L’UE presenta strategia spaziale: “necessario accesso autonomo”

MeteoWeb

La Commissione e l’Alto rappresentante per la politica estera hanno presentato per la prima volta una comunicazione congiunta per una strategia spaziale europea per la sicurezza e la difesa. “I sistemi e i servizi spaziali nell’Unione Europea sono fondamentali per il funzionamento della nostra società ed economia, nonché per la sicurezza e la difesa“, si spiega in una nota. La strategia propone azioni per rafforzare la resilienza e la protezione dei sistemi e dei servizi spaziali nell’UE.

La Commissione “valuterà la possibilità di proporre una legge spaziale dell’Ue per fornire un quadro comune per la sicurezza e la sostenibilità nello spazio, che garantisca un approccio coerente e a livello dell’Ue” e “avviare i lavori preparatori per garantire l’accesso autonomo a lungo termine dell’Ue allo spazio, affrontando in particolare le esigenze di sicurezza e di difesa“. L’UE intende inoltre “rafforzare la sovranità tecnologica dell’Ue riducendo le dipendenze strategiche e garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti per lo spazio e la difesa, in stretto coordinamento con l’Agenzia europea per la difesa e l’Agenzia spaziale europea“.

La strategia delinea misure concrete per mobilitare i pertinenti strumenti dell’UE per rispondere alle minacce spaziali, tra cui: