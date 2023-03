Milano, Ultima Generazione imbratta di vernice piazza Duomo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sono stati indagati dai Carabinieri per imbrattamento di beni culturali e paesaggistici per aver gettato della vernice gialla contro la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano. I due attivisti di Ultima generazione hanno 26 e 23 anni. Quest’ultima, la 23enne, è stata denunciata anche per il mancato rispetto del foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano. I militari dell’Arma hanno sottoposto a sequestro 2 estintori, utilizzati per imbrattare il monumento, lo striscione esposto e i volantini propagandistici.

L’ira di FDI

“L’ennesimo atto vandalico messo a segno dagli attivisti di ‘Nuova generazione’, che hanno imbrattato con vernice gialla la statua al centro di Piazza del Duomo, è uno sfregio alla città di Milano”. Così Marco Bestetti (Fratelli d’Italia), consigliere comunale a Palazzo Marino. “Si tratta di beceri vandali che evidentemente non conoscono le regole più elementari del vivere civile. Mi auguro che l’Amministrazione Comunale non spenda un solo euro per ripulire la statua, ma costringa questi dementi a provvedere direttamente, magari davanti a una bella scolaresca, a fini pedagogici, per insegnare il rispetto verso i beni pubblici”.