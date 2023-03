Un australiano batte il record mondiale di surf: cavalca le onde per 40 ore | FOTO

MeteoWeb

E’ notizia di queste ore che l’australiano Blake Johnston è riuscito a battere il record mondiale per la sessione di surf più lunga. La sua incredibile impresa cavalcando le onde per 40 ore al largo di Cronulla, una spiaggia di Sydney. L’uomo per la sua missione ha sfidato impavidamente banchi di meduse e l’oceano notturno, Johnston (40 anni). Emblematico il momento in cui è scoppiato in lacrime dopo aver superato il precedente record di 30 ore e 11 minuti, ottenuto dal sudafricano Josh Enslin.

L’australiano è riuscito a prendere 700 onde in totale. Si è fermato sporadicamente per poche pause snack, creme solari o colliri. Ad ogni pausa, autorizzata dal regolamento, i medici gli hanno opportunamente controllato il battito cardiaco e la pressione sanguigna per sicurezza. La temperatura sull’oceano era di 24°C, e il clima ha ridotto il rischio di ipotermia.

Nel preciso istante in cui ha battuto il record, Johnston ha ammesso di essere “un po’ scottato”, ma è tornato prontamente in acqua con la missione di surfare per 40 ore. L’impresa di Johnston aveva anche una finalità benefica.

Difatti, il padre di Johnston si è suicidato 10 anni fa e durante le 40 ore di surf sono stati raccolti oltre 330.000 dollari australiani (corrispondenti a circa 208.000 euro) a favore della prevenzione sul suicidio e la salute mentale tra i giovani. Aveva in realtà pianificato precedentemente di raccogliere fondi correndo per 1.000 chilometri, ma è tornato al surf quando è venuto a conoscenza che il record del surf era “solamente” di 30 ore.