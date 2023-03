Un esibizionista si tuffa dal tetto di un palazzo veneziano in un canale | VIDEO

MeteoWeb

Da questa mattina gira sui social un video in cui si vede un uomo salito in cima a un palazzo veneziano che si affaccia su Rio Novo, in campo San Pantalon, che si tuffa con fare teatrale nel canale. Dal video, si evince che è vestito solamente con paio di boxer ed è arrivato sul cornicione del tetto al quarto piano. I passanti cercano di intimargli di non buttarsi in quanto l’acqua non era sufficientemente alta. Quasi in risposta degli inviti della gente, il tipo si è lanciato in modo scomposto.

Nel video si vedono alcune persone che lo avvisano: “Cosa fai. No, guarda che è bassa“, ma niente, l’uomo, imperterrito, si è gettato a volo d’angelo, rischiando di farsi male. Sembra che un uomo gli si avvicina in seguito commentando “Questo non è normale“, mentre un amico lo attendeva con un asciugamano.

Inoltre una signora, probabilmente inquilina nel palazzo, continua: “Ma da dove è passato, come ha fatto ad arrivare qui su?”. Stando alla nebbia che si vede, il video potrebbe essere di oggi, anche se non ce n’è certezza.

Non è la prima volta che a Venezia situazioni simili,, nelle ore scorse giravano video sui social di – probabilmente – amanti del parkour che, dando sfoggio delle proprie abilità, saltavano da una parte all’altra dei canali.

Il regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia vieta in modo fermo questi tipi di comportamenti per la tutela del decoro urbano e paesaggistico della Serenissima, nonché per ragioni di sicurezza e rispetto delle norme igienico-sanitarie. Non ci si può bagnare nei canali, né tantomeno tuffarsi: la condanna è una multa di 350 euro e il daspo urbano (ordine di allontanamento immediato del trasgressore dal luogo in cui è stato commesso il fatto).