Un giovane vuole comprare un cane, ma si accorge che ride: è una iena

MeteoWeb

Un uomo stava acquistando un cane di razza, ma ha fatto è rimasto allibito. Il giovane, infatti, si è trovato di fronte addirittura a un cucciolo di iena ridens. Può sembrare assurdo ma molte associazioni di animali hanno messo in guardia di attenzionare ogni acquisto di cuccioli di cani da sedicenti allevatori “di incerta provenienza”.

Il giovane, che su Instagram si fa chiamare “infared_savage2“, sostiene di aver risposto a un post online di un venditore che offriva in vendita apparentemente un cucciolo canino. L’uomo, originario della Louisiana, si è recato personalmente nel luogo previsto per la compravendita ma se si è subito accorto che qualcosa non andava: il cucciolo non sembrava assolutamente un cane.

Non era un cane, ma una iena ridens

Difatti, si trattava di una iena ridens. Ha riportato al ilMessaggero: “Sembrava un vombato. Mi hanno mostrato la mamma e il papà (i cani, ndr.) e io li ho guardati. Poi ho guardato il mio cucciolo e ho detto “nah fratello, non è possibile“.

“Il venditore del cucciolo”, ha detto il ragazzo, “continuava a dire che il cucciolo sarebbe cresciuto e sarebbe stato uguale a loro. Ho provato a dargli un nome: ho detto “vieni qui Nina”, e quel maledetto cane mi ha guardato e ha riso – ero così spaventato, ho pensato “perché c**** sta ridendo”? Stavo cercando di giocare con lei e rideva… ha fatto una grande risata e mi ha morso sulla gamba”.

Il ragazzo ha aggiunto: “La morale della storia è di stare attenti a questi allevatori di cani… potreste prendere dei furetti“. Non sono mancate le battute sui social che hanno collegato la vicenda al famoso cartone Disney “Il Re Leone”.