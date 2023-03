Una miniera di potassio a 70 km da Barcellona frana, tre morti tra gli operai

MeteoWeb

Una miniera di potassio a Sùria in Catalogna è franata e tre operai sono a morti a seguito dell’incidente. Ci troviamo nel Nord-Est della Spagna, a quasi 70 chilometri da Barcellona. I tre operai sono rimasti intrappolati a 900 metri di profondità: si tratta di un geologo, un meccanico delle rocce e un topografo.

Le tre vittime stavano effettuando delle ricognizioni geologiche di routine all’interno della miniera. Le operazioni il recupero dei cadaveri si sono protratte per tutto il pomeriggio. La miniera, da cui viene estratto carbonato di potassio, è dell’azienda Iberpotash, e si trova nei pressi della località di Sùria, in provincia di Barcellona. Viene gestita dalla ditta Icl Iberia, una filiale del gruppo Icl che ha sede in Israele.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco al quotidiano “La Vanguardia“, le squadre di emergenza sono state allertate alle 9 di questo mattina e il recupero è stata un’operazione delicata e complessa. Sembra che due delle vittime fossero due studenti dell’Università di Barcellona.