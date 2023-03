Consiglio competitività, Urso: “Italia in campo per rendere le politiche industriali europee più pragmatiche, neutrali e attuali”

MeteoWeb

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha partecipato oggi a Bruxelles al Consiglio Competitività durante il quale ha avuto anche riunioni bilaterali con i Ministri di Austria, Repubblica Ceca, Romania e Irlanda ed ha incontrato i commissari europei Vestager e Breton. Alle riunioni era presente anche il Viceministro Valentino Valentini.

“L’Italia è in campo – ha commentato Urso – per la nuova politica industriale europea che deve essere assertiva, solidale e competitiva in risposta alle misure messe in campo dagli Stati Uniti con l’IRA e alla sfida globale della Cina”. “Con i commissari europei Vestager e Breton – continua – ho ribadito che la revisione delle norme sugli aiuti di stato deve essere temporanea e selettiva in una logica di pacchetto con la piena flessibilità sull’uso delle risorse europee già stanziate con PNRR, RepowerUE e fondi di coesione al fine di mantenere l’integrità del mercato interno”.

Negli incontri bilaterali il Ministro Urso ha espresso la necessità di politiche industriali comuni secondo ”una visione pragmatica, responsabile e solidale”.