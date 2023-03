USA: atterraggio di emergenza di un volo Lufthansa, passeggeri feriti

MeteoWeb

Per una forte turbolenza, mercoledì sera un aereo della Lufthansa ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Washington. L’aereo si dirigeva dagli Stati Uniti a Francoforte sul Meno. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti. Il personale di bordo ha fornito i primi soccorsi in quanto è addestrato per questi casi, ha spiegato un portavoce della compagnia alla Dpa.

Dopo aver attraversato la turbolenza, l’equipaggio della cabina di pilotaggio del volo LH469 ha quindi deciso di effettuare un atterraggio non programmato all’aeroporto internazionale di Washington-Dulles.

Una forte turbolenza dopo 90 minuti dal decollo

Il volo, partito ad Austin, in Texas, è stato colpito da una turbolenza 90 minuti dopo il decollo. Secondo i resoconti dei media statunitensi, l’operatore aeroportuale – la Metropolitan Washington Airport Authority – e la Federal Aviation Administration (Faa) degli Stati Uniti hanno affermato che sette persone sono state portate in ospedale.