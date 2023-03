Biden annuncia nuove misure contro l’inquinamento dell’acqua

MeteoWeb

L’amministrazione Biden ha annunciato che per la prima volta il governo federale richiederà alle aziende di rimuovere dall’acqua potabile due sostanze chimiche tossiche presenti in tutto: dai vestiti impermeabili al filo interdentale e persino alla carta igienica. Queste sostanze chimiche, chiamate PFAS, sono così diffuse nella vita moderna che quasi tutti gli statunitensi, compresi i neonati, le hanno nel sangue.

Sono note come «sostanze chimiche eterne», poiché non si degradano e persistono nell’ambiente, penetrando nel suolo e nell’acqua. L’esposizione a queste sostanze chimiche è stata associata a problemi di salute come il cancro, il danno epatico, la fertilità e i problemi alla tiroide. Gli ambientalisti hanno accolto con favore la decisione di Biden, mentre alcuni repubblicani e gruppi industriali hanno criticato la regolamentazione proposta.

La proposta dell’amministrazione Biden

La proposta costringerebbe tutte le società per le forniture idriche a spendere miliardi di dollari per adeguare i propri sistemi ad individuare e ridurre la contaminazione di Pfas. L’Epa lo scorso giugno ha avvisato che queste sostanze costituiscono un pericolo per la salute umana maggiore di quanto prima di ritenesse.

Ed ora l’agenzia indica che le quattro parti per il trilione è il livello più basso in cui queste sostanze possono essere misurate ed individuate. Rendendo questa quindi la regola più stringente che si può imporre. “Gli esperti ritengono che questo è il livello richiesto per proteggere la salute pubblica e che ci permette la legge“, ha detto l’amministratore dell’Epa, Michael Regan.