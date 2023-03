Usa, alti livelli diossina vicino al treno deragliato in Ohio

MeteoWeb

Il suolo nella città di East Palestine in Ohio, teatro di un recente catastrofico incidente ferroviario con la fuoriuscita di sostanze chimiche, contiene livelli di diossina centinaia di volte superiori alla soglia di esposizione al di sopra della quale gli scienziati dell’Agenzia per la protezione ambientale (Epa) nel 2010 hanno scoperto che ci sono rischi di cancro. Soglia che tuttavia rimane più alta perché l’amministrazione Obama decise di non accogliere le proposte di abbassarla da parte dell’Epa, l’agenzia per la protezione ambientale.

Lo rivelano dati di esperti appena resi noti e diffusi dal Guardian. Anche se i livelli di diossina sono al di sotto della soglia di azione federale e la scorsa settimana un amministratore dell’Epa ha dichiarato al Congresso che i livelli sono “molto bassi”, esperti chimici, inclusi ex funzionari dell’Agenzia che hanno esaminato i dati, li hanno definiti “preoccupanti”.

Secondo gli scienziati, i dati probabilmente confermano i timori che la combustione controllata del cloruro di vinile nei giorni successivi al disastro ferroviario nella città abbia creato diossina e l’abbia dispersa in tutta l’area.