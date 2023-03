Maltempo USA: ciclone nor’easter porta tanta neve a Nord-Est, anche a New York | FOTO

MeteoWeb

L’inizio di una tempesta invernale (ciclone nor’easter), accompagnata da tanta neve, ha causato lo scivolamento di un aereo sulla pista e ha portato alla chiusura di centinaia di scuole, voli cancellati e migliaia di interruzioni di corrente in alcune parti del Nord-Est degli USA oggi. La traiettoria della tempesta include parti del New England, dello stato di New York, della Pennsylvania nordorientale e del New Jersey settentrionale. I governatori di New York, New Jersey e Connecticut hanno dichiarato lo stato di emergenza per le aree a nord e ad ovest della Grande Mela, esortando i residenti a prestare attenzione nel caso si mettano in macchina.

Le nevicate superano i 50cm nel Nord-Est

A partire da questa mattina, i quantitativi totali delle nevicate hanno superato la soglia di 30cm in diverse località del Nord-Est degli USA. Il totale delle nevicate più alte è arrivato da Windsor, nel Massachusetts, dove sono caduti 52cm di neve, secondo il National Weather Service. Windsor si trova nell’angolo nordoccidentale dello stato. A Palenville, nello stato di New York, che è una città situata nelle Catskills, sono stati registrati 46cm di neve. A Wilmington, nel sud del Vermont, sono caduti 41cm di neve. Nel Connecticut, i totali delle nevicate sono limitati all’angolo nordoccidentale dello stato. A Granby, città sul confine Massachusetts-Connecticut, sono caduti 21cm di neve.

“Questa si preannuncia come una tempesta invernale unica per il nostro piccolo stato in quanto ci saranno grandi differenze nella quantità di nevicate a seconda di dove ti trovi”, ha dichiarato il governatore del Connecticut Ned Lamont, che ha ordinato la chiusura di tutti gli edifici degli uffici statali del ramo esecutivo. “Alcune città potrebbero ricevere un totale significativo di nevicate, mentre altre potrebbero ricevere una frazione di tale quantità o forse anche solo pioggia”.

La neve inizia a cadere a New York City

Dopo un lunedì sera di pioggia nella città di New York, quando le temperature si sono abbassate e hanno continuato a farlo fino a questa mattina, la pioggia si è trasformata in fiocchi di neve. La pioggia si è lentamente trasformata in neve entro le 8:00 locali, secondo una stazione meteorologica di Central Park, con la neve che ha ridotto la visibilità in tutta la città. Una vista dello skyline della città fornita da EarthCam ha mostrato neve e nuvole basse che oscurano la guglia in cima al One World Trade Center, che raggiunge i 1.776 piedi nel cielo. I meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, prevedono fino a 2,5cm neve a New York City, 2,5-7,5cm a nord e ad ovest della città.

Neve nel Nord-Est degli USA: caos strade e voli

Questa mattina, la neve ha coperto diverse strade nello stato di New York orientale, provocando divieti per alcuni mezzi pesanti, avvisi di velocità e altre misure di sicurezza. Secondo il Dipartimento dei trasporti di New York, le condizioni stradali questa mattina erano rappresentate da fango e neve. Il totale delle nevicate nell’area è stato di oltre 2,5cm, secondo i rapporti locali. Alcune strade sono state addirittura chiuse in entrambe le direzioni a seguito di alberi e cavi abbattuti. Diversi incidenti stradali sono stati segnalati sulle strade innevate, che hanno portato alla chiusura di banchine e corsie. Tuttavia, New York è ben lungi dall’essere l’unico stato a sperimentare un traffico congestionato a causa del clima invernale. Un utente di Twitter ha pubblicato un video di un veicolo fuori strada nella neve in Massachusetts, bloccato nella neve.

Più di 400 voli in viaggio verso, da o all’interno degli Stati Uniti sono stati cancellati oggi, con gli aeroporti dell’area di Boston e New York City che hanno visto il maggior numero di voli cancellati, secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware. Secondo la Federal Aviation Association (FAA), è stato emesso uno stop a terra per tutti i voli in partenza dall’aeroporto LaGuardia di New York City a causa delle condizioni meteorologiche. L’aeroporto internazionale Bradley di Hartford, nel Connecticut, è stato chiuso fino alle 7:30 locali, secondo la FAA. A partire da questa mattina, anche l’aeroporto internazionale di Boston Logan, l’aeroporto LaGuardia e l’aeroporto internazionale di Newark Liberty stanno subendo ritardi e cancellazioni significativi, secondo FlightAware.

Aereo passeggeri scivola sulla pista dell’aeroporto di Syracuse

Un aereo pieno di passeggeri è scivolato fuori pista all’aeroporto internazionale di Syracuse Hancock, nello stato di New York, questa mattina, ha riferito Syracuse.com. L’incidente è avvenuto alle 7:30 locali quando un Delta Airbus è uscito di pista ed è finito a muso in giù nell’erba fuori dall’asfalto. Le autorità non hanno detto cosa abbia causato l’uscita di pista dell’aereo o se qualche passeggero sia rimasto ferito. Il volo doveva volare all’aeroporto LaGuardia, secondo FlightAware.com. Al momento dell’incidente nevicava con una visibilità a meno di 800 metri. Secondo la Federal Aviation Association, l’aeroporto è ancora aperto e operativo come al solito.

Aumentano i blackout

Mentre il potente nor’easter diffonde neve nel Nord-Est degli USA, sono state segnalate migliaia di interruzioni di corrente. In Massachusetts, questa mattina più di 21.000 clienti erano senza elettricità, secondo PowerOutage.US. A New York, le interruzioni di corrente erano poco meno di 35.000 alle 6:15 locali. Le interruzioni si sono concentrate nella parte orientale di New York, con la contea di Ulster che ha rappresentato oltre 5.000 interruzioni. Le interruzioni di corrente hanno iniziato a salire anche nel sud del Vermont. Alle 6:00 locali, oltre 10.000 clienti nel Vermont erano senza elettricità. Poiché la neve continuerà a cadere per tutta la giornata, sono probabili ulteriori blackout.

Inondazioni in California

La tempesta nel Nord-Est è arrivata mentre la California affronta ulteriori allerte per inondazioni, venti potenzialmente distruttivi e condizioni di viaggio difficili sulle autostrade di montagna mentre un nuovo fiume atmosferico si è spinto nello stato oggi. Finora questo inverno, la California è stata colpita da 10 fiumi atmosferici, ossia lunghi pennacchi di umidità dall’Oceano Pacifico, nonché potenti tempeste alimentate dall’aria artica che hanno prodotto condizioni di bufere di neve.

Neve nel Nord-Est: le previsioni fino a domani

Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS), il Nord-Est del Paese sarà colpito da abbondanti nevicate, forti venti e mareggiate: stamani l’allerta meteo è scattata per 20 milioni di persone in Pennsylvania, New Jersey, New York e New England. L’NWS ha affermato che gli accumuli totali previsti per la neve dalla tempesta, che dovrebbe concludersi nella giornata di domani, vanno da 30-45cm alle altitudini più elevate in Massachusetts, a 10-15cm a Boston. Altitudini più elevate nel sud-ovest del New Hampshire potrebbero arrivare fino a 60 centimetri di neve e Augusta, nel Maine, potrebbe vedere 20-30cm.