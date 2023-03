Maltempo USA: potente nor’easter di fine inverno scarica 90cm di neve al Nord-Est | FOTO

MeteoWeb

Parti del New England e dello stato di New York, nel Nord-Est degli USA, sono alle prese con gli effetti di un potente ciclone nor’easter, che ha causato estesi blackout, numerose chiusure di scuole e condizioni di whiteout sulle strade. La tempesta è iniziata nella notte di lunedì 13 marzo, scaricando fino a 90 centimetri di neve e forti raffiche di vento. Altre località hanno ricevuto solo pochi centimetri di neve o un mix di precipitazioni. “La tempesta è ancora concentrata al largo della costa del New England e ci sono ancora alcuni rovesci di neve che avvolgono la parte posteriore del sistema che sta colpendo parti del New England“, ha detto il meteorologo del National Weather Service Frank Pereira. Ha aggiunto che il sistema dovrebbe “progredire gradualmente verso est”.

Tanta neve nel Nord-Est degli USA

Alcuni degli accumuli di neve più alti riportati nel Nord-Est degli USA sono stati gli 89cm caduti a Peterborough, nel New Hampshire, e ad Ashby, nel Massachusetts, a circa 24 chilometri di distanza, ha affermato il National Weather Service. Almeno 60cm di neve sono caduti in alcune parti del nord di New York e delle Catskill Mountains, con Indian Lake nelle montagne Adirondack che ha registrato 79cm. A Pittsfield, nel Massachusetts, ci sono almeno 45cm di neve.

Forti venti

Oltre alla neve, il nor’easter ha portato forti raffiche di vento sulla costa orientale degli USA. A Frenchboro, nel Maine, ieri è stata segnalata una raffica di vento di 114km/h. Più all’interno, a Bangor, è stata segnalata una raffica di vento di 82km/h. Ad Atlantic City, nel New Jersey, è stata registrata una raffica di vento di 100km/h. A Calverton, New York, che è una città nella parte occidentale di Long Island, i venti hanno soffiato fino a 93km/h.

Blackout

La combinazione di forti nevicate e forti raffiche di vento ha creato nella giornata di ieri estese interruzioni di corrente in tutto il Nord-Est degli USA. Oltre 300.000 clienti sono rimasti senza elettricità negli stati di New York, New Hampshire, Vermont, Maine e Massachusetts nella giornata di ieri, secondo PowerOutage.US. Entro la metà mattinata di oggi, tuttavia, tale numero era sceso a circa 185.000 clienti. Si prevede che serviranno più giorni per ripristinare la fornitura di energia elettrica. Squadre dalla Pennsylvania e da New York sono arrivate per aiutare a ripristinare il servizio elettrico in alcune parti del Massachusetts e aiutare a valutare i danni causati da alberi e linee abbattute. Preoccupano le condizioni dei tetti appesantiti dalla neve. Una cupola gonfiabile di un’arena sportiva è crollata a Goffstown, nel New Hampshire, che ha ricevuto circa 38cm di neve. Non è stato immediatamente noto se qualcuno fosse all’interno in quel momento o se ci fossero feriti.

Oltre 2.000 voli cancellati

Durante la fase peggiore della tempesta nella giornata di martedì 14 marzo, circa 2.100 voli diretti a, da o all’interno degli Stati Uniti sono stati cancellati, con gli aeroporti dell’area di Boston e New York City che hanno visto il maggior numero di voli cancellati, secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware.

La neve ha creato disordine anche sulle strade. Gli autoarticolati sono rimasti bloccati sul ponte sul fiume Piscataqua sull’Interstate 95 tra il New Hampshire e il Maine ieri, il che ha provocato una breve chiusura di tutte le corsie in direzione nord in quella zona, ha riferito l’Associated Press. A New York, è stato implementato un divieto totale di veicoli commerciali per l’intera lunghezza dell’Interstate 84 e parti dell’Interstate 87. Ieri, nel New Hampshire, le squadre della Polizia di stato sono state incredibilmente attive, rispondendo a più di 200 incidenti in tutto lo stato.