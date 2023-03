Valanga sopra Courmayeur: trovata la seconda vittima

MeteoWeb

E’ stato individuato questa mattina il corpo della seconda sciatrice svedese morta dopo essere stata travolta da una valanga nel canale degli Spagnoli, in Val Veny, sopra Courmayeur. I soccorritori l’hanno individuata con un sorvolo in elicottero, impiegando l’Artva, il dispositivo per la ricerca dei dispersi. La donna faceva parte di una comitiva di 4 giovani tra i 21 e i 25 anni impegnati in una discesa in fuoripista.

La valanga si è staccata a circa 2.300 metri, percorrendo uno sviluppo di circa 600 metri, arrivando a fondovalle.

Il corpo di una 25enne era già stato recuperato ieri pomeriggio, mentre sono riusciti a salvarsi gli altri 2 ragazzi. Le operazioni erano state sospese nel tardo pomeriggio a causa della scarsa visibilità, che non consentiva di valutare il pericolo di ulteriori distacchi. Le condizioni meteo favorevoli odierne hanno invece consentito di operare agli uomini del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.