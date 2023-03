Enorme valanga crea una massiccia nuvola di neve sugli sciatori | VIDEO

MeteoWeb

Un gruppo di sciatori del Sundance Resort, nello Utah, ha assistito a una valanga “enorme” sul Monte Timpanogos lunedì 27 marzo. Il video registrato da Thomas Farley e pubblicato sui social, mostra come la valanga abbia mandato in cielo una gigantesca nuvola di neve fresca. Il Sundance Resort ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito dalla valanga e che questa è avvenuta al di fuori dei suoi confini. Farley ha raccontato che stava sciando sulla montagna quando ha visto la valanga “enorme”.

“Ho controllato per essere sicuro di non essere colpito e poi ho tirato fuori il mio telefono per filmare”, ha detto. “La valanga non ha raggiunto i confini del resort, ma l’enorme nuvola di neve fresca sì. Ci ha tenuti coperti da una nuvola di neve molto spessa per uno o due minuti”.

