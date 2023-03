MeteoWeb

Incidente questa mattina in Valfurva, in provincia di Sondrio: un uomo di 63 anni è stato travolto da una valanga ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Sondalo. Sul posto l’Areu con un eliambulanza e un’autoambulanza, oltre agli operatori del soccorso alpino Cnsas. Presenti anche i carabinieri di Tirano.