Colpo di coda dell’inverno in Veneto, in montagna torna la neve

Colpo di coda dell’inverno: la perturbazione che da ieri sta interessando il Veneto ha fatto tornare la neve, una ‘spolverata’ che ha interessato soprattutto le quote più alte. Secondo il bollettino neve al suolo emesso dagli esperti Arpav, la neve fresca è arrivata soprattutto nell’Agordino, sopra Arabba, nella zona del Monte Cherz e Monti Alti di Ornella dove si sono registrati 18 cm in 24 ore. Nelle altre zone montane sono caduti tra gli 8 e 15 cm di neve fresca: 10 cm sono stati registrati dalle centraline a Ra Valles, sopra Cortina D’Ampezzo, e a Misurina, 12 cm a Casera Coltrondo, verso Passo Monte Croce Comelico e 15 cm a Passo Mauria.

