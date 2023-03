Maltempo, forte vento a Cagliari e provincia: alberi e pali caduti

MeteoWeb

Le forti raffiche di vento che stanno sferzando Cagliari e tutta la provincia continuano a provocare danni, costringendo i Vigili del Fuoco ad eseguire oltre 50 interventi. Decine le chiamate per alberi e rami pericolanti, pali e cartelli caduti, ma anche per la caduta di calcinacci. Lungo la statale 554, all’altezza di Quartu, è caduto un albero, poi rimosso dai Vigili del Fuoco. Colpito anche il Sulcis e il Campidano. A Villacidro alberi caduti in località Ruinas e in via Pineta. Sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, anche la Polizia municipale con il comandante Alessandro Corrias. Sempre a causa del forte vento oggi a Cagliari e Olbia, i rispettivi sindaci con ordinanza hanno chiuso i parchi cittadini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: