Vento forte a Livorno: raffiche fino a 25 nodi, stop al traffico portuale

MeteoWeb

Forte vento da Sud sta sferzando la costa di Livorno, con raffiche tra i 20 e i 25 nodi. Il traffico portuale è stato sospeso: solo due ingressi si sono registrati da stamani. Le condizioni dovrebbero migliorare nel pomeriggio. Per quanto riguarda i collegamenti con l’Isola d’Elba, nel canale di Piombino al momento risultano sospese soltanto le corse dell’aliscafo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: