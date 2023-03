Forti raffiche di vento a Parigi, previste punte di 85 km/h

MeteoWeb

Chiusi parchi, giardini e altri spazi verdi oggi a Parigi, a causa delle forti raffiche di vento attese nella capitale francese: l’amministrazione comunale ha preso la decisione in considerazione della previsione di raffiche comprese tra i “60 e gli 80 km/h” e “con punte di 85 km/h“, accompagnate da “passaggi piovosi moderati“. Per tale motivo, nella capitale sono chiusi gli “spazi verdi, parchi, giardini e cimiteri“.

Sul suo sito web, il Comune di Parigi raccomanda a cittadini e turisti di evitare le passeggiate nei boschi e di essere prudenti in caso di spostamenti. Le aree verdi della capitale dovrebbero riaprire domani mattina, “dopo normali verifiche“.

Per quanto riguarda il resto della Francia, Météo-France ha diramato l’allerta arancione per “venti violenti” per 7 dipartimenti (Alpes-Maritimes, Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales, Var, Haute-Corse et Corse du sud).