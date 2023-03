Vento forte in Piemonte, le raffiche sfiorano i 140 km/h nel Parco del Gran Paradiso

MeteoWeb

Forti correnti da Nord/Ovest interessano oggi il Piemonte, con esteso e intenso vento di foehn. Sono attese raffiche che anche agli sbocchi vallivi e nelle pianure potranno arrivare a 80-100 km/h. Questa mattina la rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato 139,7 km/h ai 3.272 metri di altitudine della Gran Vaudala, nel Parco del Gran Paradiso. A Susa punte di 72,7 km/h, alla stazione Alenia di Torino 52,6 km/h. Vento forte anche nel Cuneese, con 64,8 km/h a Garessio, 55,4 a Frabosa. Nell’eporediese 54,4 km/h a Borgofranco d’Ivrea.

La tempesta di vento del 10-11 marzo in Piemonte

Arpa regionale ha pubblicato il rapporto della tempesta di vento del 10 e 11 marzo. “Venerdì 10 marzo venti di foehn hanno interessato il Piemonte a tutte le quote: forti in montagna e moderati in pianura, con raffiche localmente anche molto forti. L’intensità delle raffiche ha cominciato ad essere sostenuta a partire circa dalle ore 10 (UTC) in Val Susa e, nelle ore successive, le raffiche si sono gradualmente estese a tutta la regione,” ha spiegato l’Agenzia regionale. “Il picco è stato raggiunto tra le ore 20 e 21 (UTC) del 10 marzo: la massima raffica a quote inferiori a 700 m è stata registrata dalla stazione di Torino Alenia (TO) alle ore 20 UTC con un’intensità pari a 26,3 m/s (94,7 km/h). Il valore si posiziona al terzo posto dal 2005, dopo i 103 km/h del 21 novembre 2008 e i 102,2 km/h del 29 giugno 2013. Il vento da ovest, nordovest si è temporaneamente attenuato al mattino dell’11 marzo, riprendendo vigore dalle ore centrali della giornata, nuovamente con condizioni di foehn estese a buona parte della regione, più intense sul settore occidentale, ma comunque con intensità inferiore rispetto al giorno precedente“.

Le condizioni di forti venti hanno causato danni nel Torinese e nel Pinerolese con cadute di alberi, danni a ponteggi e coperture e temporanee interruzioni dell’energia elettrica.

