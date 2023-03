Vento forte in Piemonte, decine di interventi a Torino

MeteoWeb

A causa del forte vento che sta soffiando in città è in provincia, sono decine finora le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco di Torino. Le chiamate riguardano in particolare rami pericolanti e la messa in sicurezza di coperture, tettoie e tendoni, danneggiate dalle forti raffiche

Il Piemonte sarà interessato fino a Domenica mattina da una sostenuta ventilazione da nordovest in quota che determinerà annuvolamenti consistenti sui settori montani e pedemontani settentrionali e occidentali con precipitazioni nevose oltre 2000 metri circa, di intensità localmente forte sulle creste di confine, secondo Arpa regionale. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato sul resto della regione ma con diffuse condizioni di foehn nel pomeriggio odierno.

