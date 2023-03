Forti raffiche di vento, danni e disagi a San Severino Marche | FOTO

MeteoWeb

Forti raffiche di vento stanno colpendo in queste ore San Severino Marche. Le intense raffiche hanno provocato, tra l’altro, la caduta di un albero sulla sede stradale di via del Vallato, chiusa prima delle 8, e tornata transitabile dopo qualche ora grazie al lavoro di uomini e mezzi dell’ufficio Manutenzioni del Comune. Il cedimento della pianta, una quercia di medie dimensioni, ha ostruito il passaggio sia agli automezzi che ai pedoni.

Oltre a rami spezzati caduti a terra e segnali stradali divelti, il vento ha danneggiato anche una barriera fonoassorbente a confine tra il villaggio terremotati “Campagnano”, nel rione San Michele, e un autolavaggio a gettoni, lungo la SP127 per Tolentino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: