Forte vento di maestrale in Sardegna: raffica sposta container in cantiere, ferito operaio

E’ rimasto ferito, nella serata di ieri, un operaio di Nuoro: l’uomo si trovava all’interno di un container su cui è andato a sbattere un modulo abitativo spostato dal forte vento di maestrale sulla Statale 131 dcn Nuoro-Olbia all’altezza di Berruiles (Budoni), in Gallura. La struttura della ditta che ha in appalto il servizio antincendio della galleria in ristrutturazione si è capovolta ed è andata a sbattere contro il container dove si trovava l’operaio. I colleghi hanno dato l’allarme e chiamato il vigili del fuoco che hanno estratto l’operaio ferito e lo hanno affidato al 188 che lo ha trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro in stato di shock.

In diverse località del Nord/Est e Centro della Sardegna, le raffiche di hanno superato i 140 km/h.

