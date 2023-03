Vento forte a Milano, alberi e tegole cadute

MeteoWeb

Oggi un intenso flusso di correnti in quota da Nord/Ovest determina una marcata ventilazione su tutta la Lombardia. Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a Milano per via delle forti raffiche. I pompieri sono intervenuti soprattutto per la caduta di alberi e tegole. Si segnala, in particolare, la caduta di un albero in via Tiraboschi che ha coinvolto due auto in sosta. Al momento non si registrano feriti.

