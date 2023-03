Maltempo, forte vento a Palermo: caldaia si stacca dal muro e sfiora un passante

MeteoWeb

Un forte vento continua a sferzare le regioni del Sud, soprattutto quelle tirreniche. A Palermo e provincia, le forti raffiche sono responsabili di diversi danni. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi pericolanti nel capoluogo. Le forti raffiche hanno staccato una caldaia dal muro di un edificio, facendo rischiare una tragedia. La caldaia ha infatti sfiorato un passante, finendo su due auto parcheggiate. Danni si registrano al tendone di un circo nei pressi del centro commerciale Conca d’Oro. Tegole e lamiere sono state sollevate dal vento in via Bologna e nella zona di Borgo Nuovo.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati anche contro gli incendi. Durante un intervento per spegnere un falò che avrebbe potuto provocare un rogo, nel quartiere Brancaccio, sono stati aggrediti a sassate. I pompieri sono intervenuti anche in via Maqueda per mettere in sicurezza alcune vetrate.

