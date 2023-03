Maltempo: il vento abbatte un grosso pino nella villa comunale a Lecce

MeteoWeb

Un forte vento ha continuato a sferzare la Puglia oggi, con raffiche che sono arrivate a toccare gli 85km/h sulla costa, come a Brindisi. Raffica di 84km/h a San Giovanni Rotondo. Il vento ha raggiunto invece raffiche di 55km/h a Lecce, provocando la caduta di un grosso albero di pino nel pomeriggio nella Villa comunale della città. La Villa comunale era già stata chiusa in via precauzionale su disposizione del dirigente del settore Ambiente del Comune dopo l’allerta meteo fornita ieri dalla Protezione Civile. Non si registrano dunque danni alle persone o rischi per la pubblica incolumità. Per le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dell’albero i giardini resteranno chiusi anche domani.

