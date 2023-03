Qual è la vera causa del cambiamento climatico?

MeteoWeb

Un articolo pubblicato su Climate Change Dispatch, in una lettera di Ron Barmby, ingegnere ed esperto climatico a Pierre Poilievre, leader dell’opposizione in Canada, viene esaminata la tematica dell’eliminazione della tassa nazionale sul carbonio di Trudeau, primo Ministro canadese.

L’esperto ritiene che Trudeau probabilmente stia travisando alcuni elementi fondamentali del cambiamento climatico. I cambiamenti climatici esistono, ma non c’è una vera emergenza climatica. La dichiarazione di Trudeau di un’emergenza climatica nazionale si basa sulle previsioni del Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (IPCC) che riferisce un aumento del riscaldamento globale tra il 2,5% e il 3,5% da qui all’anno 2100.

I dati del riscaldamento globale negli ultimi decenni

Se queste previsioni fossero ragionevoli, sicuramente il pianeta sarebbe davanti ad un’emergenza climatica. Ma non è questo il caso. Il rilevamento della temperatura del pianeta è stato monitorato dai satelliti, già a partire dal 1979. Negli ultimi 44 anni, i dati satellitari rivelano che la tendenza del riscaldamento globale ha registrato un aumento di 0,13 º C per decennio. Se continuerà ad esserci nei prossimi anni raggiungerà solo un aumento di 1 º C in più entro il 2100.

È interessante notare che la concentrazione di CO 2 nell’atmosfera è aumentata del 25% in questi quattro decenni. La CO 2 non sembra aver causato un riscaldamento in questo periodo. L’anno più caldo secondo i dati satellitari è stato il 1998 (causato da un evento El Niño). Non si rileva una tendenza al riscaldamento negli ultimi 24 anni. E le concentrazioni di CO 2 da allora sono aumentate realmente del 14%.

I dati dell’USCRN

Questi dati satellitari sono supportati dalle indagini sulla temperatura terrestre raccolti con la tecnologia più avanzata, progettata per la ricerca scientifica. Lo United States Climate Reference Network (USCRN) è stato creato per fornire i dati di temperatura degli Stati Uniti continentali, utilizzando strumenti all’avanguardia a tripla ridondanza in luoghi incontaminati e non influenzati dall’attività umana.

Non c’è stata alcuna tendenza al riscaldamento negli Stati Uniti continentali da quando la raccolta dei dati USCRN, ovvero da 18 anni a questa parte. Ancora una volta, le concentrazioni di CO 2 sono aumentate del 10% durante negli ultimi 18 anni. Questo dato sul riscaldamento globale è ben noto all’opinione pubblica. Le limitazioni della CO 2 che causa il riscaldamento globale sono ben note e documentate anche in ambito scientifico e addirittura accettate dall’IPCC.

Gli eventi meteorologici estremi

Non è vero che stiamo vivendo un aumento degli eventi meteorologici estremi. Un recente studio, basato su banche dati internazionali consolidate e accettate, non ha rilevato tendenze all’aumento statisticamente significative per l’intensità di ondate di calore, di uragani, di tempeste tropicali, di tornado, di precipitazioni globali ed estreme, o per siccità o per inondazioni.

Su una nota canadese, gli eventi meteorologici estremi del 2021/22 nella Columbia Britannica centrale consistono in una successione di incendi e inondazioni non sono stati il risultato di cambiamenti climatici indotti dalla CO 2 . Sono tutti legati all’instabilità della corrente a getto. Questo è solidamente supportato dalla scienza meteorologica.

Le cause del cambiamento climatico su larga scala

Le cause naturali del cambiamento climatico possono essere rintracciate altrove. Il sole fornisce alla Terra quasi tutto il suo calore superficiale. Nella storia umana recente, i cambiamenti nell’attività solare rappresentano la reale causa del cambiamento climatico. Quando l’attività del sole è bassa per molti decenni, si parla di Grande Minimo Solare. Durante la Piccola Era Glaciale dal 1300 al 1850, abbiamo sperimentato quattro Minimi Solari Grandi consecutivi; in questo lasso di tempo la temperatura media globale era di circa 1 °C più bassa di oggi.

Al contrario, l’elevata attività solare è chiamata Grande Massimo Solare e l’evento più recente è avvenuto durante gran parte del XX secolo, quando abbiamo sperimentato un aumento di circa 1 º C dalla denominazione ben nota di riscaldamento globale. L’IPCC respinge i cambiamenti solari anche se una riduzione dell’1% della copertura nuvolosa potrebbe spiegare il riscaldamento globale del secolo scorso.

Il prezzo del cambiamento climatico

Come ha riferito il Dr. Lars Schernikau, professore in Economia Energetica ed esperto di pianificazione economica della Germania Est, “...perché il prezzo del cambiamento climatico comporta distorsioni economiche e ambientali… causando sofferenze umane.” “In quale altro modo potrebbe essere assegnata la definizione di zero netto a un pannello solare prodotto da carbone e minerali estratti in Africa con attrezzature diesel, trasportati in Cina su una nave alimentata da olio combustibile, e trattati con energia a carbone o a gas alimentati utilizzando parzialmente con lavori forzati?”.