Oggi il vertice Russia-Cina, “pronti a vigilare sull’ordine mondiale” | FOTO

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Mosca in visita ufficiale. L’aereo del leader del gigante asiatico è atterrato all’aeroporto internazionale di Vnukovo-2. Nell’ambito della visita sono previsti colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, al centro dei quali ci sarà l’ulteriore sviluppo del partenariato bilaterale.

La visita di Xi Jinping in Russia iniziata oggi, oltre ad avere lo scopo di elevare il ruolo di Pechino nello scenario internazionale, rappresenta un’occasione per consolidare il nuovo stato delle relazioni tra Pechino e Mosca e per testare fino a che punto questi rapporti possano evolversi, magari arrivando a una vera e propria alleanza.

“La Cina e la Russia sono buoni amici e partner affidabili,” ha dichiarato il presidente cinese al suo arrivo a Mosca. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Tass, Xi ha dichiarato che ”la Cina è pronta, insieme alla Russia, a salvaguardare l’ordine mondiale basato sul diritto internazionale”. Inoltre il presidente cinese si aspetta che la visita in Russia dia un nuovo impulso allo sviluppo delle relazioni russo-cinesi e alla cooperazione strategica.

In celebrazione dell’incontro bilaterale, l’inviato speciale di Tass, il cosmonauta di Roscosmos Dmitry Petelin, ha fotografato le bandiere di Russia e Cina a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.