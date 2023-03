La Via Lattea sorge maestosa sul Mar Ionio

MeteoWeb

La Via Lattea che sorge sul Mar Ionio è stata catturata in questa splendida foto scattata la notte di domenica 26 marzo, da Marzamemi, nella Sicilia orientale. Autore dello scatto è Gianni Tumino, che spiega come è riuscito a ottenere questa spettacolare foto. “La tecnica utilizzata per ottenere questa immagine è stata quella di riprendere la stessa zona di cielo, nello stesso momento, con due fotocamere affiancate, una modificata per astronomia ed una normale”, dice Gianni Tumino.