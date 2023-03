Volo dell’Aeronautica Militare porta nuovi volontari e infermieri italiani nella Turchia terremotata

MeteoWeb

Il ministero della Difesa fa sapere che un aereo dell’Aeronautica militare italiana è in volo per la base aerea di Incirlik, in Turchia, per portare soccorsi alla popolazione locale colpita dal terremoto. “In volo per Incirlik velivolo KC767 Aeronautica Militare per trasporto operatori sanitari, volontari soccorso e rappresentanti della Regione Piemonte“, così “come disposto dal ministro, Guido Crosetto“, scrive la Difesa in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. “Prosegue impegno Difesa per popolazioni colpite sisma Turchia e Siria“, si legge ancora.