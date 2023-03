La Xylella fa ancora paura: da domani maxi intervento salva ulivi

MeteoWeb

Domani, 21 marzo, per sostenere la rinascita del patrimonio storico degli ulivi nazionali, dopo la strage di milioni di piante provocata dalla Xylella, scatta il maxi intervento di salvataggio per far tornare a vivere le piante secolari attaccate dal batterio. L’appuntamento è per domani martedì 21 marzo 2023 alle ore 10 nell’azienda “Patricia Laurora” sulla strada provinciale 34 a Carovigno, in provincia di Brindisi, una delle zone più colpite dalla Xylella.

Un’operazione di rinascita che parte grazie a un’alleanza promossa da IKEA Italia con Unaprol, Coldiretti ed AzzeroCO2 nell’ambito della Campagna nazionale Mosaico Verde, con la partecipazione di CNR e Legambiente Puglia.

Con il batterio che continua a fare strage di piante in Puglia, avanzando pericolosamente e minacciando anche altre regioni d’Italia, la possibilità di restituire alla produzione gli alberi monumentali rappresenta un importante fattore di speranza per gli agricoltori Made in Italy ma anche per il patrimonio storico e ambientale.