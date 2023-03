Le zanzare hanno iniziato a pungere gli umani 5 mila anni fa

MeteoWeb

Un’analisi genomica mostra come una sottopopolazione di Aedes aegypti, vettore della febbre gialla, si fosse separata da un ceppo innocuo per attaccare le persone, per poi diffondersi dall’Africa nel resto del mondo tramite la tratta degli schiavi. L’analisi genomica dei registri del commercio di schiavi ha aiutato a rivelare quando le prime zanzare della febbre gialla hanno punto gli umani. E’ successo circa 5mila anni fa, quando si è formato il deserto del Sahara. A concluderlo è stato un team di ricercatori statunitensi in un articolo pubblicato su Science.

Ad oggi, non era chiaro come la zanzara della febbre gialla avesse cominciato a pungere gli esseri umani causando collettivamente centinaia di milioni di infezioni ogni anno. Gli scienziati concordano sul fatto che una sottopopolazione di A. aegypti si sia separata da un innocuo antenato che preferiva vivere nelle foreste e nutrirsi di animali, non di persone. “La cosa che non sapevamo era quando, come o perché tutto ciò è accaduto”, afferma Noah Rose, biologo evoluzionista presso l’Università della California (UC), San Diego.

Una rapida e continua evoluzione

Rose ha condotto un’analisi genomica che conclude che la fatidica scissione è avvenuta circa 5000 anni fa, durante un periodo di cambiamento climatico naturale nel Sahel dell’Africa occidentale, al confine meridionale del Sahara. “Siamo stati in grado di raccontare la storia naturale di A. aegypti utilizzando il genoma”, afferma Athanase Badolo, entomologo della Joseph Ki-Zerbo University di Ouagadougou, Burkina Faso, coautore dello studio. Quei genomi hanno anche rivelato un accenno di rapida e continua evoluzione che solo negli ultimi decenni ha permesso alla specie di depredare gli umani e probabilmente diffondere malattie in modo ancora più efficiente nelle città africane.

Il team ha iniziato campionando diverse popolazioni di zanzare della febbre gialla provenienti sia dalle foreste che dalle città. Nel 2020, i ricercatori hanno riferito che le zanzare che mostravano le più forti preferenze per gli odori umani sembravano raggruppate in aride comunità urbane nel Sahel, suggerendo che le prime zanzare focalizzate sull’uomo probabilmente si siano evolute lì, attratte dalle città perché offrivano dense popolazioni umane e acqua per lunghi periodi anche nelle stagioni secche.

Per la loro analisi più recente, il team di Rose si è rivolto a una tecnica computazionale tipicamente applicata alla ricostruzione delle migrazioni umane da genomi divergenti sparsi in tutto il mondo. Una volta che due popolazioni biologiche sono separate e non possono più incrociarsi, i loro genomi divergono sempre più nel tempo.

Le zanzare a bordo delle navi schiaviste

Le mutazioni accumulate fungono da orologio che, se calibrato con date note, può essere riavvolto per individuare le date delle divergenze. In questo caso, i grafici che confrontano i genomi delle zanzare raccolti in Africa e in Brasile hanno mostrato due intensi eventi migratori. Uno tra l’Africa e le Americhe, e uno separato, molto precedente, in cui tutte le popolazioni di A. aegypti si sono inizialmente discostate.

Gli ecologi ritengono che la migrazione transatlantica delle zanzare possa aver raggiunto il picco intorno all’anno 1800, durante l’apice della tratta transatlantica degli schiavi. Insieme a circa 80.000 schiavi rapiti attraverso l’oceano ogni anno, le zanzare della febbre gialla si nascondevano in questi viaggi. Deponendo le uova in barili d’acqua e banchettando con le persone a bordo. Quel tempismo ha aiutato Rose a calibrare la data del precedente evento migratorio, quando tutti gli insetti A. aegypti si sono divisi per la prima volta nei tipi che abitano le foreste e le città.