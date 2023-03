Ecco lo “zucchero sano” che abbassa glicemia e colesterolo, un dolcificante antibiotico naturale

MeteoWeb

Con il mondo alle prese con obesità e diabete, l’attenzione alle calorie ma anche alla qualità del tipo di zucchero assunto è di grande importanza. Tra gli alimenti usati come dolcificante, tra i più salutari ne spicca in particolare uno, riconosciuto come tale anche da diversi studi scientifici.

Grazie al contenuto di zuccheri comuni e rari, proteine, acidi organici e altri composti bioattivi, il miele, meglio se grezzo, è certamente tra gli alimenti dolcificanti più salutari. Ovviamente senza eccedere.

Il miele, dolcificante sano che abbassa glicemia e colesterolo

Il miele – in particolare il miele di acacia, di trifoglio e il miele grezzo non trasformato – può migliorare il controllo della glicemia a digiuno e i livelli di colesterolo se consumato all’interno di un regime alimentare sano, secondo una revisione sistematica e meta-analisi condotta dagli scienziati dell’Università di Toronto.

“I nostri risultati sono sorprendenti, perché il miele contiene circa l’80% di zucchero,” ha affermato Tauseef Khan, ricercatore presso l’Università di Toronto e il St Michael’s Hospital. “Il miele però è anche una composizione complessa di zuccheri comuni e rari, proteine, acidi organici e altri composti bioattivi che molto probabilmente hanno benefici per la salute“.

Khan e colleghi hanno condotto una revisione sistematica e una meta-analisi di studi controllati per esaminare l’effetto dell’assunzione di miele su adiposità, glicemia, lipidi, pressione sanguigna, marcatori di steatosi epatica non alcolica e marcatori infiammatori e per valutare la certezza delle prove utilizzando l’approccio GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation).

Nella loro analisi hanno incluso un totale di 18 studi controllati con 1.105 partecipanti. La dose giornaliera media di miele nei trial era di 40 grammi, o circa 2 cucchiai. La durata media del processo è stata di 8 settimane.

Gli autori hanno scoperto che il miele ha abbassato la glicemia a digiuno, il colesterolo totale e LDL (“cattivo“), i trigliceridi e un marker di steatosi epatica. Ha anche aumentato l’HDL (colesterolo “buono“).

Il miele grezzo ha portato molti degli effetti benefici rilevati negli studi, così come il miele da fonti monofloreali come l’acacia e il trifoglio.

“Mentre il miele trasformato perde chiaramente molti dei suoi effetti sulla salute dopo la pastorizzazione – in genere 65°C per almeno 10 minuti – l’effetto di una bevanda calda sul miele grezzo dipende da diversi fattori e probabilmente non distruggerebbe tutte le sue proprietà benefiche,” ha spiegato Khan.

“L’opinione tra gli esperti di salute pubblica e nutrizione è stata a lungo quella secondo cui ‘uno zucchero è uno zucchero’,” ha affermato John Sievenpiper, esperto dell’Università di Toronto e del St Michael’s Hospital. “Questi risultati mostrano che non è così e dovrebbero mettere in discussione la designazione del miele nelle linee guida dietetiche“.

“Non stiamo dicendo che dovresti iniziare a assumere il miele se al momento eviti lo zucchero,” ha aggiunto Khan. “Il punto riguarda più la sostituzione: se stai usando zucchero da tavola, sciroppo o un altro dolcificante, sostituire quegli zuccheri con il miele potrebbe ridurre i rischi cardiometabolici“.

I risultati sono stati pubblicati su Nutrition Reviews.

Cos’è il miele

Il miele è il prodotto ottenuto dalla trasformazione della secrezioni dei fiori (nettare) e delle secrezioni di alcuni insetti (melata), grazie alla lavorazione delle api. Questo alimento è altamente energetico ed è costituito da zuccheri semplici, quali fruttosio e glucosio, enzimi, vitamine, oligominerali, sostanze antibiotico-simili e sostanze che possono favorire i processi di accrescimento. E’ risaputo che il miele ha numerosi benefici per la nostra salute, ma non tutti sanno perché il miele può aiutare a guarire il nostro corpo e migliorare la nostra salute generale.

Il miele contiene sostanze antiossidanti, vitamine e proteine che se consumate quotidianamente possono aiutare il corpo a liberarsi da tossine. Inoltre, ha proprietà antibatteriche che aiutano a migliorare le condizioni della pelle, infatti a livello cosmetico sono molto conosciute le maschere a base di miele perché aiutano la pelle nella rigenerazione cellulare. Il miele è un ottimo sostituto dello zucchero, diversi studi dimostrano che la sostituzione con questo nettare può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari nelle persone obese. Se si hanno problemi di sovrappeso, la maggior parte dei medici consiglia di controllare e ridurre il consumo di zuccheri sostituendoli con quelli naturali come ad esempio il miele.

Questo alimento non contiene colesterolo, quindi aiuta a ridurre i livelli di “colesterolo cattivo” nel sangue. Uno studio effettuato nel 2011 ha dimostrato che le donne in menopausa, che consumano un cucchiaio di miele al giorno, hanno miglioramenti della memoria. Inoltre è ottimo per chi soffre di insonnia, come lo zucchero il miele determina un aumento di insulina e rilascia serotonina: la sostanza che migliora l’umore e la tranquillità mentale. Il corpo, infatti, trasforma la serotonina in melatonina, un composto chimico che regola la qualità del sonno. Molti consigliano di mangiare un cucchiaino di miele a stomaco vuoto, perché previene varie malattie del tratto gastrointestinale, diversi studiosi affermano che, quando il miele arriva nello stomaco, contrasta eventuali batteri presenti e aiuta a guarire piccole ferite della mucosa.

Miele, benefici e possibili controindicazioni

Secondo un approfondimento dell’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario,

“diversi sono i benefici per la salute che possono derivare dal consumo di miele: secondo diversi studi è in grado di stimolare la memoria e la concentrazione e sembra essere capace anche di alleviare ansia e stress. Poiché è in grado di agire sulla flora batterica intestinale, il miele può essere ritenuto alleato dell’intestino. Le sue proprietà antibatteriche naturali lo rendono inoltre un valido rimedio contro tosse, mal di gola e in generale contro le affezioni delle vie aeree superiori. Nel settore della cosmetica il miele viene utilizzato per eliminare le impurità della pelle e per dare luminosità ai capelli“.

Mediamente 100 grammi di miele sviluppano 304 Calorie e contengono approssimativamente:

18 g di acqua

0,6 g di proteine

80 g di carboidrati

80 g di zuccheri

5 mg di calcio

0,5 mg di ferro

11 mg di sodio

51 mg di potassio

6 mg di fosforo

3 mg di magnesio

0,04 mg di vitamina B2 o Riboflavina

0,3 mg di vitamina B3 o Niacina

1 mg di vitamina C

Dalle ferite al cervello fino ai tumori: tutti i benefici del miele per la salute

I benefici del miele vanno oltre il suo piacevole gusto. Grande fonte naturale di carboidrati che forniscono forza ed energia al corpo, il miele è conosciuto per la sua efficacia nel migliorare istantaneamente la prestazione e la resistenza degli atleti e per ridurre la stanchezza muscolare. I suoi zuccheri naturali svolgono un ruolo importante nel prevenire la stanchezza durante l’esercizio fisico. Il glucosio presente nel miele viene assorbito velocemente dal corpo e fornisce un’immediata carica energetica, mentre il fruttosio viene assorbito più lentamente, fornendo costante energia. Si sa che il miele mantiene anche i livelli di glicemia costanti rispetto ad altri tipi di zucchero.

Ecco allora qualche consiglio per ricevere questi benefici per la salute:

La prossima volta, prima di dedicarvi all’attività fisica, prendete un cucchiaio di miele per dare qualcosa in più.

per dare qualcosa in più. Se vi sentite giù e apatici al mattino, invece di una lattina di energy drink, che possono essere molto pericolosi per la salute, provate con il miele. Utilizzatelo al posto dello zucchero nel vostro tè oppure spalmatelo su un toast per una rigenerante fonte di energia.

e al mattino, invece di una lattina di energy drink, che possono essere molto pericolosi per la salute, provate con il miele. Utilizzatelo al posto dello zucchero nel vostro tè oppure spalmatelo su un toast per una rigenerante fonte di energia. Se i vostri bambini trovano difficoltà a sostenere le frenetiche attività scolastiche, preparate per loro qualche toast con miele, burro e prosciutto per assicurarvi che abbiano energia per tutta la giornata. E per un ottimo riposo notturno, è consigliabile dare un cucchiaio di miele ai bambini ogni giorno prima che vadano a letto.

Tra i molti benefici per la salute del miele, c’è anche la sua capacità di rafforzare il sistema immunitario. Le sue proprietà antiossidanti ed antibatteriche possono aiutare il sistema digerente ed aiutarci a stare in salute e a combattere le malattie. Per osservare questi benefici, ogni mattina mescolate un cucchiaio di miele e il succo di mezzo limone in una tazza di acqua calda e bevete.

Quello che molte persone potrebbero non sapere o aver trascurato è che il miele possiede proprietà antitumorali. Sono sempre di più gli studi che indicano il potenziale ruolo del miele nella prevenzione e nella progressione dei tumori.

Alcuni studi hanno dimostrato inoltre che il miele possiede naturali proprietà antiossidanti e terapeutiche che sono in grado di prevenire il declino cognitivo e la demenza e di migliorare la circolazione e il sistema colinergico nel cervello.

Il miele è un rimedio naturale per:

Mal di gola: Uno dei più noti benefici del miele per la salute è l’aiuto a combattere il mal di gola. Grazie alle sue proprietà antimicrobiche, il miele non solo allevia il mal di gola ma può anche uccidere alcuni batteri che causano infezioni. I cantanti professionisti utilizzano comunemente il miele per dare sollievo alla gola prima delle performance. Basta un cucchiaio di miele per alleviare l’infiammazione oppure fare gargarismi con un mix di due cucchiai di miele, 4 cucchiai di succo di limone e un pizzico di sale.

Tagli e ustioni: per migliaia di anni, il miele è stato riconosciuto come uno dei rimedi casalinghi più naturali per curare un’ampia gamma di malattie e disturbi, come infezioni micotiche, piede d’atleta e dolori artritici. Le sue proprietà antisettiche impediscono la crescita di alcuni batteri e aiutano a mantenere le ferite esterne pulite e libere da infezioni. Il miele viene utilizzato come cura naturale nei trattamenti di primo soccorso per ferite, ustioni e tagli poiché è in grado di assorbire l’umidità dell’aria e promuovere la guarigione. Le sue proprietà antibatteriche prevengono le infezioni e funzionano come un agente antinfiammatorio, riducendo sia il gonfiore che il dolore e aiutando persino nella cicatrizzazione.

Sbornie: dopo aver alzato troppo il gomito, si possono combattere gli effetti della sbornia attraverso un rimedio a base di miele. Il miele è delicato sullo stomaco e contiene un mix di zuccheri naturali, come il fruttosio noto per accelerare l’ossidazione dell’alcol da parte del fegato. La ricetta è molto semplice: 15ml di miele liquido, 80ml di succo d’arancia, 70ml di yogurt naturale. Mescolate finché il mix non sarà omogeneo.

Insonnia: per l’insonnia non c’è niente di meglio del famoso rimedio di latte e miele. Prendete un bicchiere di latte caldo con un cucchiaio di miele per indurre il sonno. Oppure aggiungete 1 o 2 cucchiai di miele ad una tazza di camomilla e sorseggiate.

Miele, un potente antibiotico naturale dolcificante

Il miele è in grado di combattere le infezioni senza creare batteri resistenti agli antibiotici. Uno studio, pubblicato su European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ha scoperto che il miele distruggeva ogni batterio o agente patogeno su cui era stato testato. I ricercatori hanno scoperto che può essere assunto o applicato localmente. “Il nostro studio è il primo a dimostrare chiaramente che questi prodotti a base di miele in molti casi potrebbero sostituire le creme antibiotiche su ferite e dispositivi, come i cateteri. Utilizzare il miele come trattamento intermedio potrebbe anche prolungare la vita degli antibiotici”, ha dichiarato il Dott. Dee Carter.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.