Oltre 12 ore di code a Dover per i traghetti della Manica, “è la tempesta perfetta”

Migliaia di turisti britannici sono rimasti bloccati in code lunghe diverse ore mentre cercavano di attraversare la Manica oggi, con il porto di Dover in Inghilterra che ha accusato forti disagi a causa del maltempo, traffico intenso e ritardi nei controlli da parte delle autorità francesi. Le autorità del porto di Dover hanno avvertito i passeggeri dei traghetti di gravi ritardi, dicendosi “profondamente frustrate” dalla situazione, diventata una caratteristica regolare dei viaggi attraverso la Manica dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Oggi è il primo giorno delle vacanze primaverili di due settimane per la maggior parte delle scuole britanniche.

Mentre il porto ha affermato che i passeggeri degli autobus hanno dovuto affrontare i ritardi più lunghi, i resoconti dei media locali hanno mostrato anche lunghe file di auto e camion. L’operatore di traghetti Dfds ha affermato che, a causa del traffico intenso, stava offrendo un “servizio navetta” che avrebbe portato i passeggeri sulla prossima nave disponibile non appena effettuano il check-in.”Mentre il traffico di merci e auto è stato elaborato costantemente, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche avverse e dagli elevati volumi stagionali, il traffico di pullman ha subito ritardi significativi a causa delle lunghe procedure di frontiera francesi e dell’enorme volume“, ha affermato l’autorità portuale in una nota.

I media britannici evidenziano code di oltre 12 ore al porto di Dover, dove decine di pullman e camion in uscita attendono di essere imbarcati sui traghetti per la Francia, ai quali oggi è previsto che si aggiungano altri 400 e passa. Sui giornali inglesi si legge di grave contrattempo, alla cui origine vengono evocati le cattive condizioni meteorologiche, la carenza di traghetti, i controlli doganali francesi post-Brexit, il tutto in coincidenza con le vacanze per la Pasqua e anche il conseguente aumento delle transazioni e del trasporto merci. Va un po’ meglio alle automobili in coda, il cui numero però è causa di un ingorgo parallelo. L’autorità portuale di Dover si è scusata. “Questo è un massacro”, ha commentato su Sky News Uk una madre, in viaggio per l’Europa con la famiglia su un pullman, dopo aver trascorso l’intera nottata in fila.