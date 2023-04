29 Aprile, Santa Caterina da Siena: le più belle IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri di buon onomastico

MeteoWeb

Oggi, 29 Aprile 2023, si ricorda Santa Caterina da Siena. Caterina è ultima dei 25 figli del tintore Jacopo Benincasa. A 20 anni le appare Gesù con Maria e altri santi, le pone l’anello nuziale al dito e, in una successiva visione, le chiede di dedicarsi al rinnovamento della Chiesa. Caterina esce, quindi, a vita pubblica, percorrendo le strade non solo della Toscana e dell’Italia. A Pisa nella chiesa di Santa Cristina nel 1375 riceve le stimmate, quale segno della sua perfetta identificazione con lo Sposo crocifisso, stimmate che rimangono invisibili per significare i dolori soprattutto morali che avrebbe sopportato per l’unità della chiesa. Si spegne il 29 aprile 1380. Canonizzata nel 1491, è dichiarata patrona d’Italia insieme con san Francesco d’Assisi nel 1939 e Dottore della Chiesa nel 1970 da Paolo VI.

Santa Caterina da Siena: immagini, frasi e video per gli auguri di buon onomastico

In occasione di questo giorno, proponiamo in alto una gallery con immagini e di seguito frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome “Caterina“:

