Montagna: 48enne trovato morto accanto alla bicicletta nella Bergamasca

Intervento del Soccorso Alpino della VI Delegazione Orobica nel primo pomeriggio di oggi dopo che alcuni passanti hanno chiamato il 112 per aver trovato un uomo a terra accanto alla sua bicicletta, lungo la mulattiera che da Cespedosio porta in paese, a Camerata Cornello. La centrale di Soreu delle Alpi ha attivato il Soccorso Alpino, competente per territorio, e l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Sono partite le squadre territoriali del CNSAS, Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con tredici tecnici, a supporto dell’équipe dell’elisoccorso. Il medico ha constatato che l’uomo, 48 anni, era deceduto e la salma è stata trasportata a valle.