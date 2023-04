500 giorni sola in una grotta: record di un’alpinista in Spagna | FOTO

MeteoWeb

Nuovo record per l’alpinista spagnola Beatriz Flamini. Attorno alle 9 di stamattina, Flamini ha rivisto la luce del sole dopo aver trascorso 500 giorni da sola in una grotta a circa 70 metri di profondità a Motril, in provincia di Granada (Spagna). Sorridente e con occhiali da sole per proteggere gli occhi dall’impatto con la luce naturale, Flamini è uscita dalla grotta aiutata da membri di un team di speleologi e altri professionisti che ne hanno monitorato il lungo periodo trascorso sottoterra, come mostrato dalla tv pubblica spagnola Tve.

“È stata un’esperienza eccellente, insuperabile”, ha commentato l’alpinista ai giornalisti presenti sul posto. In questi 500 giorni, Flamini, che è entrata nella grotta da 48enne e ne è uscita da 50enne, non ha avuto contatti diretti con l’esterno: la preparazione della grotta in cui ha vissuto e le sue necessità di base come l’alimentazione sono state a cura del team che l’ha accompagnata, spiega l’agenzia di stampa EFE. Nel frattempo, l’alpinista ha registrato dei video per documentare ciò che stava vivendo.

L’esperienza di Beatriz Flamini oggetto di studio

La sua esperienza, che fa parte di un progetto chiamato Timecave, è oggetto di studio di gruppi di ricerca delle università di Granada e Almería: l’obiettivo è studiare effetti e conseguenze psicologiche e di altra natura di un così lungo periodo di isolamento. “È un’esperienza di valore straordinario, che ha comportato un grande coraggio”, ha commentato in collegamento con Tve il Ministro del Turismo e dell’Industria spagnolo Héctor Gómez.