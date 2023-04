A breve arriveranno le newsletter anche su WhatsApp

MeteoWeb

WhatsApp prepara il lancio di una nuova funzione: la newsletter. Ci sarà la possibilità di iscriversi ad una lista in cui si ricevono aggiornamenti e notizie da parte dell’utente creatore, che potrà essere potenzialmente anche un’azienda o una pubblica amministrazione. Il sito Wabetainfo, che fa le pulci a tutte le versioni di anteprima rilasciare agli utenti tester, ha scoperto che la funzione di newsletter ha un nuovo nome: “Canali“.

Le newsletter saranno localizzate tra le chat tradizionali e le chiamate, integrate quindi nell’attuale scheda denominata ‘Stato‘. Nella nuova interfaccia, ci sarà spazio per gli aggiornamenti di stato personali e dei propri contatti e, in basso, l’individuazione dei canali a cui ci si è iscritti.

I nuovi “Canali” di WhatsApp

Il tasto ‘Trova canali‘ permetterà di ricercare le newsletter per argomento o creatore. Un canale WhatsApp assicurerà la sicurezza e la privacy degli iscritti, che vedranno celati il nome, il numero di telefono e le altre informazioni di chi decide di unirsi alla newsletter.

“Poiché si tratta di un’estensione facoltativa della messaggistica privata e non fa perno su un social network pubblico, le persone hanno sempre il controllo sui canali a cui vogliono iscriversi e nessun altro sarà in grado di vedere chi seguono, indipendentemente dal fatto che li abbiano aggiunti come contatti o meno. Inoltre, non c’è modo di essere iscritti automaticamente ai canali, in assenza di contenuti consigliati o sponsorizzati, almeno per il momento“. Non è ancora chiaro quando la funzione sarà rilasciata pubblicamente su Android, l’unico sistema operativo nella quale è stata individuata, con la versione beta di riferimento che è la 2.23.8.6.

Un Canale WhatsApp avrà caratteristiche ben precise, ad esempio agirà come uno strumento privato nel quale le informazioni sensibili dell’utente che si unirà, in primis il suo numero di telefono, non saranno visualizzabili per impostazione predefinita.

Sappiamo anche che i messaggi all’interno di un canale non godranno della crittografia end-to-end, visto il gran numero di utenti che sarà in grado di iscriversi a un canale. Vale la pena specificare che non cambierà nulla nella messaggistica privata, dove resterà attiva la protezione dei dati e nessuno, tranne noi, potrà avere accesso ai nostri messaggi personali o ascoltare le nostre chiamate.

Le caratteristiche della nuova funzione

L’utente potrà quindi utenti decidere con semplicità a quali Canali iscriversi indipendentemente dal fatto che i creatori siano o meno tra i nostri contatti. Non ci sarà un algoritmo che proporrà un canale rispetto a un altro, in funzione dei nostri gusti e delle nostre abitudini.

I Canali supporteranno gli handle e sarà così possibile trovare con semplicità un canale WhatsApp specifico, semplicemente con una ricerca scritta del nome da un campo testo disponibile nell’applicazione, eliminando la necessità di affidarsi a siti esterni.

Ulteriori novità a breve

Ad oggi non si conoscono le tempistiche in cui l’estensione sarà disponibile agli utenti, ma ormai se ne parla sempre di più e forse entro la fine della primavera potremo esplorare questa nuova funzione, ma si parla di ipotesi più di certezza.

Tra le novità più recenti emerse nel canale beta di WhatsApp, si vocifera che porterà uno stile grafico più simile a quello attualmente sperimentabile su iOS. Non solo, si è anche parlato del possibile arrivo delle chat nascoste, ossia quei contenuti che saranno bloccati per impostazione predefinita degli sguardi indiscreti e saranno sbloccabili solamente con la nostra impronta digitale.